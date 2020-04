Quarantaine-diner voor twee; caravan vervangt restaurant

Verjaardag van een vriend

Maar de lol is er door de coronaviruscrisis vanaf omdat grotere evenementen voorlopig verboden zijn. Een onaangename verrassing voor Janssen en zijn echtgenote Fleur die werkzaam is in de catering. Hoog tijd om zelf weer eens verrassend uit de hoek te komen. De verjaardag van een vriend, afgelopen vrijdag, bracht beiden op een idee. Janssen: ,,Ik wilde een leuke verrassing bedenken voor hem. Van een traditioneel feest kon door de beperkingen vanwege het virus natuurlijk niks terecht komen. We wilden met een versierde aanhanger naar hem rijden waarop hij met zijn vrouw iets kon eten. Maar uiteindelijk kwamen we uit op onze caravan die we een jaar of twee geleden hadden gekocht.’’