Quiet maakt herrie om aandacht te vragen voor stille armoede

In het glimmende blad staan talloze verhalen over mensen die in de armoede terecht zijn gekomen, vaak om heel uiteenlopende redenen. Het Bossche element is het indringende levensverhaal van Jacqueline. Het is niet haar echte naam, maar ze was donderdagochtend wel present toen wethouder Huib van Olden het eerste blad kreeg uit handen van Geertje Cousin. Ze is van het Platform tegen Armoede en was de oprichter van Quiet Den Bosch, de tweede gemeenschap in ons land.