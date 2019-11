Raad geeft Vught gelijk: dwangsom voor mestverwerker Van Kuijk

Engelen van de Sint-Jan dalen neer en verdwijnen in een kist: na 150 jaar is het tijd voor restaura­tie

13:17 Wo 6 nov. In een kist naast de kerk, daar wil niemand graag liggen. Maar tien oude engelen van de Sint-Jan gaan in zo’n kist juist een nieuwe leven tegemoet. De kathedraal is bezig met het herstel van de 150 jaar oude beelden.