Raad van State maakt gehakt van reconstructie N65; aanpassing spoor kan wel doorgaan

FC Den Bosch verhuurt Timo Regouin aan Kozakken Boys

Timo Regouin komt de rest van dit seizoen op huurbasis uit voor Kozakken Boys. De 20-jarige Tilburger stapte afgelopen zomer over van de jeugd van Willem II naar FC Den Bosch, maar kwam in stadion De Vliert nog nauwelijks aan spelen toe in de hoofdmacht.

20 december