Raad van State: Mikkers was te snel met verbieden conferentie Eritrese jongeren in Veldhoven

Chris en Janny weten wat liefde op het eerste gezicht inhoudt

7:32 DEN BOSCH - Chris van Lindenberg en Janny van Lindenberg-Boer weten wat liefde op het eerste gezicht betekent. Toen zij elkaar voor het eerst zagen in een buitenwijk van Amersfoort, vlogen de vonken in het rond. Ze wisten het meteen: dit was het. Op 20 augustus 1959 beloofden ze elkaar eeuwige trouw. Een belofte waar ze zich vandaag de dag, dinsdag precies zestig jaar geleden, nog altijd aan houden.