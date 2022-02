Raad van State trekt drie dagen uit voor behandeling rigoureuze reconstructie N65

Bezwaren

Vragen PvdA/GroenLinks

PvdA/GroenLinks stelde het college van burgemeester en wethouders recent vragen met betrekking tot stikstof en het feit dat de gemeente in samenwerking met het Rijk en provincie bezig is te bekijken of het opkopen van emissierechten stikstof mogelijk is.

Juridische ‘geitenpaadjes’

PvdA/GroenLinks wil daarom weten of Vught in samenwerking met provincie en het Rijk inmiddels opdracht heeft gegeven tot aankoop van emissierechten ten behoeve van de werkzaamheden aan de N65 en of daar concrete plannen voor zijn? En zo ja, of het daarbij dan ook gaat om de aankoop van emissierechten buiten de provincie Noord-Brabant? En daarbij ook ‘juridische geitenpaadjes’, waarbij vergunde maar niet (meer) in gebruik zijnde stikstofrechten worden ingezet als compensatie, bewandeld worden om Europese of nationale regelgeving over stikstof te ontwijken?