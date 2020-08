Raad Vught terug van vakantie voor debat over gevoelig dossier ‘Jagersboschlaan’: ‘Waarom zo'n haast?’

VUGHT - De Vughtse gemeenteraad kwam dinsdagavond, middenin het zomerreces, in een spoeddebat bijeen om het wéér te hebben over het gevoelige dossier ‘Jagersboschlaan’. De aanleiding: Vught wil zo snel mogelijk de groene laan verharden zodat er op een later moment auto's overheen kunnen en dat stuit op forse weerstand.

Waarom heeft Vught zo’n haast met het verharden van de Jagersboschlaan? Welke risico’s loopt de gemeente door de rechtsgang niet af te wachten? Waarom is het werk stilgelegd en blijft het zo'n zandbak?

De oppositiepartijen SP, D66 en CDA vonden de discutabele gang van zaken rondom de Jagersboschlaan in Vught zwaarwegend genoeg om de gemeenteraad terug te laten komen van het zomerreces. Dat is in Vught de eerste keer sinds de invoering van het duale stelsel in 2002.

Schokkend

De coalitie (PvdA-GroenLinks, Gemeentebelangen en VVD) was duidelijk minder enthousiast. ,,En dat dan ook nog een partij die het interpellatiedebat mede heeft aangevraagd niet aanwezig is, vind ik zelfs schokkend”, verklaarde PvdA-GroenLinks fractievoorzitter Ton van der Vossen doelend op het CDA.

Quote Wij willen wel graag ruim voor de start van de werkzaamhe­den aan de N65 klaar zijn met de Jagers­bosch­laan Toine van de Ven , Wethouder

De aanleiding van het spoeddebat is dat Vught de voorzieningenrechter heeft verzocht om terug te komen op zijn besluit van juni. Dat besluit hield in dat Vught wél voorbereidende (grond)werkzaamheden mocht uitvoeren maar de groene laan níet mocht verharden totdat de rechter er zich inhoudelijk over heeft gebogen. Dat gebeurt in augustus met een uitspraak in oktober.

Schade aan de natuur

De rechter wil zeker weten dat auto’s, naar schatting dagelijks 1500, geen schade gaan opleveren voor de aanwezige natuur.

Volledig scherm Met de stille tocht vroegen de actievoerders vorig jaar aandacht voor behoud van de groene Jagersboschlaan en de wijze waarop Vught omgaat met inspraak. © BD

De grondwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. ,,En uit een aanvullend rapport van Cobra is gebleken dat er geen schade wordt veroorzaakt aan de natuur", aldus verkeerswethouder Toine van de Ven. ,,Dat stukje informatie miste de rechter, die hebben we hem gegeven en kan aanleiding zijn om zijn oordeel aan te passen. Al vermoed ik dat het wel 25 augustus zal worden. Als wij eerder geen toestemming krijgen, dan verharden wij de Jagersboschlaan niet. We respecteren de rechter. Wij willen wel graag ruim voor de start van de werkzaamheden aan de N65 klaar zijn met de Jagersboschlaan."

‘Arrogantie, onbenulligheid of onkunde?’

De oppositiepartijen vinden dat Vught onnodige risico's neemt door de verharding door te drammen met de mogelijkheid die later weer te moeten terugdraaien. ,,Het is geen wenselijke gang van zaken", aldus Dianne Schellekens (D66). ,,Is het ingegeven door arrogantie, onbenulligheid of onkunde? Er is ook nog steeds niet aangetoond dat verharding en openstelling van de Jagersboschlaan echt noodzakelijk is.”

Geen tijdelijke voorziening

Op de vraag wat het Vught kost, als later blijkt dat verharding en openstelling toch niet mag, had Van de Ven geen antwoord. ,,Maar een tijdelijke voorziening komt er niet. Rijplaten vinden we niet veilig en tijdelijk asfalt ‘kapitaalvernietiging'.”