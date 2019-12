Raadslid Bram van Boven (SP) stopt en kiest voor gezin: ‘Mis ik niet te veel thuis?’

Gebiedsver­bod voor ouders van man die is opgepakt voor groepsver­krach­ting: Slachtof­fers ‘bedreigd’

5 december DEN BOSCH - De ouders van de Bossche Boy M. (18) die dinsdag in zijn woning is aangehouden voor groepsverkrachtingen in Den Bosch mogen drie maanden niet in een groot gedeelte van Den Bosch komen. De Bossche burgemeester Jack Mikkers heeft hen een gebiedsverbod opgelegd.