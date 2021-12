Raadslid Joep Gersjes blijft bij Bosch Belang, maar doet met eigen partij aan verkiezingen mee...‘Hij gaat er uit’

Partijleider, fractievoorzitter en lijsttrekker Paul van der Krabben is er duidelijk over ,,Wat mij betreft is er maar één koers: hij gaat er per direct uit. Maar dat is mijn persoonlijke mening. We gaan dit weekeinde binnen de partij overleggen.’’



Wat is er aan de hand? Boegbeeld en de al eerder tot lijsttrekker gekozen Paul van der Krabben (43 jaar raadslid) presenteerde donderdagavond de kandidatenlijst van Bosch Belang voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. En wat een gerucht in de wandelgangen van de Bossche politiek was, is nu dus werkelijkheid: achter Van der Krabben neemt Monique Parijs de tweede plaats in.