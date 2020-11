Rabobank vertrekt uit Bossche binnenstad: ‘Tot er een nieuwe huurder is’

De bank sloot de afgelopen maanden al veel vestigingen in Brabant. En daar ontkomt de vestiging in de Gasselstraat dus ook niet aan. Wanneer de bank precies gaat vertrekken, dat zegt een woordvoerder niet. ,,We blijven tot er een nieuwe huurder is", aldus de woordvoerder. ,,Vanaf dat moment gaan klanten over naar de hoofdvestiging aan Hugo de Grootlaan. Uiteraard informeren we daar klanten over.”