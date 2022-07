Rachid en Sjack bouwden huis voor hun samengestelde gezin: ‘We leven samen, maar toch apart’

Politie gebruikt stroom­stoot­wa­pen om agressieve man op A2 bij Vught aan te houden

VUGHT - Een man die zaterdagnacht op de snelweg A2 bij Vught over de weg liep, is dezelfde nacht aangehouden door de politie. Agenten gebruikten een stroomstootwapen, omdat de man niet reageerde en agressief was.

24 juli