Racoon geeft ‘Fieldlabconcert’ in MAINSTAGE Den Bosch: ‘We kunnen niet wachten’

Niet wachten

,,Wij hebben er heel veel zin in om na meer dan een jaar weer voor een groot publiek te spelen. We kunnen echt niet wachten", aldus de band. Ook Jeroen Dona, directeur van MAINSTAGE, kan niet wachten. ,,Het is belangrijk dat we dat ook in deze tijd mensen een mooie avond uit kunnen bieden, op een veilige en verantwoorde manier. Want een avond van muziek en dansende mensen. Dat is waar we het voor doen.”