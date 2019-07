Radar spot vogels in polder bij Nuland en Rosmalen

Achter de boerderij van Harold van Nistelrooij aan de Kerkdijk in Nuland staat sinds kort een heuse radar. Het apparaat draait ongeveer elke seconde om z'n as, 24 uur per dag. In die tijd registreert het in een straal van minimaal 8 kilometer elke vogel die vliegt, een gebied van 16 kilometer breed dus.

Deze Robin Radar zoals het apparaat heet, kan nog net niet de verschillende rassen onderscheiden. Maar dat zal in de toekomst zeker mogelijk zijn. Nu maakt het apparaat verschil tussen kleine, medium en grote vogels. In ieder geval voldoende om een getrouw beeld te krijgen van de vogelpopulatie in dit uitgestrekte poldergebied. Want op deze groene vlakte willen 19 agrariërs en Blue Bear Energy in totaal 26 windturbines bouwen. En in de procedures voor de benodigde bouw- en milieuvergunningen zijn ook gegevens nodig over het vogelbestand.

Willen geen discussie

Vroeger gebeurde dat door handmatig te tellen, zegt Harold van Nistelrooij, een van de initiatiefnemers. ,,Wij vinden het belangrijk dat we een zo goed mogelijk beeld hebben van de vogels. We willen straks geen discussie over het onderzoek of de telmethodes. Vogels zijn ons lief. Ik werk zelf als boer al jaren samen met de weidevogelwerkgroep en Brabants Landschap.”

De gegevens van de radar worden op drie plekken opgeslagen. In het apparaat zelf, op een server in de boerderij en op een derde externe plek. Op het beeldscherm van een tablet zijn de vele tientallen vogels te zien als kleurige stippen: rood de grote vogels, oranje de mediums en geel de kleinere.

Volledig scherm Harold van Nistelrooij (links) en Brendan Williems bij de radarapparatuur. © Paul Roovers/BD

Op de grond gaan zitten

Het scherm toont deze druilerige vrijdagochtend bijna alle kleuren, totdat er weer een fikse regenbui over de weilanden trekt; het scherm raakt in een oogwenk akelig leeg. ,,Daar schrokken we zelf in het begin ook van", zeggen Van Nistelrooij en Brendan Williams. ,,We dachten eerst dat de verbinding uitviel. Maar het blijkt dat de vogels zo veel mogelijk in bomen gaan zitten of op de grond en dan ziet de radar ze niet meer.”

Niet een jaar stallen

De initiatiefnemers van het windmolenpark gaan de gegevens die het komende jaar worden verzameld niet zelf gebruiken of interpreteren. Daarvoor wordt Bureau Waardenburg ingeschakeld. Het is een van de grootste onafhankelijke bureaus voor onderzoek-, advies- en ontwerp op het gebied van ecologie, milieu en landschap. ,,Het bureau beschikt zelf ook over een Robin Radar. Eéntje slechts dus die wilden ze niet een jaar lang bij ons stallen.”