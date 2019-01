‘Radicale moslimboeken in bieb van PI Vught, waar ook terroristenafdeling zit’

Vincentius­ver­e­ni­ging vult beurs met 100.000 boeken; fan van oude gedichten­bun­del of liever boek over Beatles?

6:33 DEN BOSCH - De Bossche Vincentiusvereniging heeft weer een aantal bijzondere tweedehands en nieuwe boeken te koop tijdens de boekenbeurs vanaf 25 tot en met 27 januari in de Brabanthallen. De vereniging bofte met de verhuizing van de Zusters van het Heilig Hart vanuit het klooster in Maliskamp naar het moederhuis in Nijmegen.