Radio 8FM, het kindje van Jan Tiebosch, na 23 jaar uit de ether

DEN BOSCH - Als 18-jarige maakte Jan Tiebosch al radio. Illegaal, als piraat. Radio Vrij Rosmalen heette zijn eerste zender. Daarna werd het commerciële radio. Na 23 jaar is vanaf 1 december Radio 10 Brabant te horen op de frequenties van Radio 8FM. Maar ook met classic hits.

Het is altijd mijn kindje geweest”, zegt Jan Tiebosch. ,,Van mij én van Richard Damen. Dat Radio 8FM nu stopt doet me natuurlijk wel wat.”

Het was voor luisteraars van de regionale Brabantse commerciële zender even schrikken, het nieuws dat ‘De nummer 1 in classic hits’ ophoudt te bestaan. Radio 8FM is geen kleine jongen. Het zendt in Brabant uit op 10 FM-frequenties in stedelijke gebieden uit en is via internet te ontvangen. ,,Ons bereik is zo’n anderhalf miljoen Brabanders”, rekent Jan Tiebosch voor.

Zeldzame vorm van longkanker

Wie al bijna heel zijn leven radio maakt moet wel een goede reden hebben om daarmee te stoppen. Die heeft Jan Tiebosch. Vier jaar geleden werd bij hem een zeldzame vorm van longkanker vastgesteld. De experimentele behandeling met radioactiviteit, de laatste keer in Duitsland, kost hem steeds meer kruim. ,,En een radiobedrijf runnen kost je 24 uur per dag”, zegt Tiebosch.

Vanwege de ziekte zijn er andere prioriteiten. Omdat Tiebosch de tot en met 2022 nog vergunninghouders is van de frequenties, heeft hij gezocht naar een externe partij met ervaring om hiervoor een regionaal programma te maken. Dat is Radio 10 geworden. Speciaal voor Brabant wordt daar het programma ‘Radio 10 Brabant’ gemaakt, afwijkend van het landelijke Radio 10. Het simpelweg doorzetten van een landelijke programmering is niet toegestaan op een vergunning voor regionale radio. Radio 10 Brabant zal niet te horen zijn op de frequentie FM 95.3 voor de regio Oost-Brabant. Daar blijft Radio 8FM voorlopig nog uitzenden, maar Tiebosch zoekt

De vergunning voor de regio Cuijk valt buiten de deal met Radio 10. Daar blijft Radio 8FM voorlopig nog uitzenden, maar Tiebosch zoekt naar iemand die deze vergunning wil overnemen.

Van charme en spanning geen sprake meer

Hoewel hij de vergunninghouder blijft, is het met het zelf radio maken gedaan voor Jan Tiebosch. Zelf was hij al jaren vooral op de achtergrond bezig, als eigenaar en commerciële man. Van de charme en spanning van de begintijd was al langer geen sprake meer. Had Radio 8FM in Den Bosch en Rosmalen nog eigen kantoren en studio's, de laatste jaren worden de programma's technisch verzorgd vanuit Friesland. ,,We stellen de programma's wel samen op afstand, maar technisch personeel zit daar. Die studio werkt voor heel veel regionale zenders want bijna niemand kan zich dure technici nog zelf permitteren.”

Tiebosch zal vanaf de zijkant de ontwikkelingen op radiogebied blijven volgen. De overstap naar digitale radio (DAB) bijvoorbeeld. ,,Dat zal de nodige investeringen vergen. Hoewel ik verwacht dat heel veel mensen voorlopig nog via FM radio blijven luisteren.”