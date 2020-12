Radio Glas is klaar voor de start: ‘Dit komt het dichtste bij een festival’

Het is dat de microfoons deze woensdagmiddag nog niet zijn gearriveerd, maar anders zouden Bing Berendsen en Nick van Hoof ongetwijfeld al radio aan het maken zijn. ,,We hebben er gigantisch veel zin in", zegt Berendsen glunderend. Samen met Van Hoof zit hij in COFFEELAB aan de Stationsweg. Vanuit die locatie maken Berendsen, Van Hoof en nog vele andere dj's 27 december tot en met 1 januari twaalf uur per dag Radio Glas.

Dichtste bij een festival

Normaal zouden Berendsen en Van Hoof zich nu druk moeten maken om de programmering van festivals die ze met Koninkrijk van Muziek organiseren. Maar nu festivals simpelweg niet mogelijk zijn, hebben ze Radio Glas bedacht. ,,Eigenlijk komt dit het dichtste bij een festival", zegt Berendsen. ,,We hebben gedacht van: ‘Wat kan wél?’", vult Van Hoof hem aan. En met die gedachte vonden ze online lifestyle magazine Manify en COFFEELAB om mee samen te werken.

Van Hoof en Berendsen trappen elke dag van Radio Glas af met een twee uur durende show. Ervaring met het maken van radio hebben ze niet. ,,Maar we hebben wel podcasts gemaakt, telt dat ook? We gaan gewoon lekker mensen spreken en muziek draaien", zegt Van Hoof. ,,We hebben echt hele interessante gasten. Dus dat komt sowieso goed. En niet alleen tijdens ons programma, maar ook andere shows", zegt Berendsen.

Patrick van Aanholt

Vervolgens somt hij wat bekende namen op die hun opwachting gaan maken bij programma's van Radio Glas. Crystal Palace-speler en Oranje-international Patrick van Aanholt schuift digitaal vanuit Londen aan, maar ook Maarten van Vugt van evenementenorganisator MOJO, Wouter van Dijke en Tom Sleddens van boekingskantoor Your Agency (dat onder andere Lil’ Kleine en Mental Theo vertegenwoordigt) en Ruud Lemmen (hoofdprogrammeur van poppodium 013).

,,En elke dag komen Bossche horeca-ondernemers aan bod in een speciaal programma. Zo willen we het voor alle Bosschenaren leuk maken. We mikken op mensen van tussen de 15 en 40 jaar. Maar iedereen die zich jong voelt, mag inschakelen", zegt Berendsen lachend.

Volgend jaar in een glazen huis

Eigenlijk hadden Berendsen en Van Hoof graag in een glazen huis radio gemaakt, maar dat bleek na overleg met de gemeente niet mogelijk. ,,Maar hier bij COFFEELAB zijn er ook veel ramen, dus mensen kunnen alsnog naar binnen kijken", zegt Berendsen. En anders toch gewoon volgend jaar een glazen huis op de Parade of op de Markt? ,,Daar gaan we dan zeker voor.”