Raets volgt Rüpp op als voorzitter Avans Hogeschool

BMX-er Tim Goossens uit Den Dungen verovert Europees goud ‘Ik werd helemaal gek’

11:39 DEN DUNGEN - Tim Goossens (18) uit Den Dungen heeft afgelopen weekend de Europese titel BMX bij de junioren veroverd. De BMX-er, die lid is van BMC The Whoopers uit Berlicum, was de beste op de baan in het Belgische Zolder.