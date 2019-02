Rampenteam uit Vught ingezet bij zoektocht naar ‘rare lucht’ in Tiel

Nieuwbouw in Paleiskwar­tier: 170 woningen vlakbij de Hofvijver

14:14 DEN BOSCH - In de commissie welstand is donderdagochtend enthousiast gereageerd op het plan om aan de rand van de Hofvijver (richting Vlijmenseweg) zo’n 110 koopwoningen en 60 huurwoningen te bouwen. ,,Als de geplande hoge kwaliteit blijft, dan gaat het een heel mooi gebouw worden.’’ Dat zei de voorzitter van de commissie over het project Terrazzo waarmee het einde van de beschikbare bouwruimte in het Paleiskwartier in zicht komt.