‘Rateltikker’ verbeterd voor visueel gehandicapten en om geluidshinder voor omwonenden aan te pakken

Bijna 1000 handboog­schut­ters voor WK naar Den Bosch: vooral prijs voor hotels

14:00 DEN BOSCH - In totaal 921 handboogschutters hebben zich laten inschrijven voor de WK Handboogschieten vanaf 3 tot en met 16 juni in Den Bosch. Zij komen in gezelschap van minstens 600 begeleiders. Vooral de horeca in Den Bosch en regio kan hiervan profiteren.