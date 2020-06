Ratten rukken op in Den Bosch: dat geldt ook voor de ‘slimmere’ zwarte rat

Ratten kijken niet op een kilometer lopen meer of minder. ‘s Nachts een kilometertje of vier ‘aan de wandel’ is niks aparts voor ze. Ze voelen zich al snel ergens thuis. Bijvoorbeeld in kelders, kruipruimtes, schuren, stallen, vuilnisbelten en bij riolen. Daarom duiken ze evengoed op in de Bossche binnenstad als in de buitenwijken van Vught. En daar vallen ze behoorlijk op. Alleen al in Den Bosch is het aantal meldingen explosief gestegen: van 350 in de eerste vijf maanden van dit jaar ten opzichte van 150 in dezelfde periode een jaar geleden.