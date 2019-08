Ravage na auto-ongeval in Den Bosch: een persoon aangehouden, gewonde naar ziekenhuis

MiNC café over gasloze wijken in Den Bosch

14:27 DEN BOSCH - In het MiNC Café op maandag 9 september in de Bossche Verkadefabriek wordt onder meer gesproken over de proef die de gemeente begint met aardgasvrije buurten. De projectleider van de gemeente geeft uitleg en komt vertellen over de (on)mogelijkheden, aanpak en communicatie.