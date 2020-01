Ravage Station Vught door vuurwerk, NS woedend: ‘Echt ongelooflijk, schandalig’

De kaartjesautomaat op het station werd opgeblazen en diverse ruiten moesten eraan geloven. De grootste schade is aangericht in het voetgangerstunneltje onder het spoor. Daar zijn reclamezuilen van de muur geblazen en de lichtbalken zijn los van het plafond gekomen.

NS

Volgens de woordvoerder ging rond middernacht het alarm van de kaartjesautomaat af. ,,We gaan kijken of we kunnen achterhalen wie dit gedaan heeft, maar dat is bijna onmogelijk. Het is gewoon schandalig. Dit slaat toch nergens op?”