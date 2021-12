Razendsnelle ‘lichtman’ Joop stopt met bedrijf van een eeuw oud

Deel van Duinboeren in Helvoirt en omgeving wil ‘maatjes’ met de zon worden: ‘Hopelijk sluiten er meer boeren aan’

HELVOIRT - Op de daken van stallen en schuren van vijf boerderijen in Vught, Helvoirt, Biezenmortel en Loon op Zand moet in het voorjaar van 2022 worden begonnen met het leggen van drieduizend zonnepanelen. De helft van de opgewekte energie is bestemd voor de boeren die meedoen. De andere 50 procent gaat naar deelnemers in de nieuwe coöperatie ‘Zonnemaatje Duinboeren’. De panelen leveren voor gemiddeld zo’n 150 huishoudens in de regio duurzame energie op.

