Rechtbank tikt gemeente op vingers bij gedeeltelijk afsluiten spoorwegovergang Orthen

Vrouw (29) uit Den Bosch overleden bij ongeluk met politieau­to in Maasdam

Een 29-jarige vrouw uit Den Bosch is maandagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk op de N217 in Maasdam in Zuid-Holland, dat laat een woordvoerder van de politie weten. De vrouw kwam op een scooter in botsing met een politieauto.

20 december