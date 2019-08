Rechter over stelen van pinpas Bosschenaar die hulp vraagt bij pinnen: ‘Uiterst kwalijk om dit te doen’

De verdachte bood zijn hulp aan. En na het horen van de pincode, rende hij er met de pas vandoor. Hij kwam niet zo ver. Want een paar mensen hadden gezien wat er was gebeurd en hielden hem tegen. De snel weggegooide bankpas werd gevonden achter de band van een geparkeerde auto. En tijdens het fouilleren vonden agenten vonden nog iets bij de man: een kleine hoeveelheid amfetamine.

Vier blikken bier op de band

De Bosschenaar was amper op vrije voeten of het ging de volgende dag weer mis. Hij werd betrapt bij een poging om een fiets te stelen. En weer een dag daarna werd hij aangehouden bij een Jumbo-filiaal in Rosmalen. Hij had vier blikken bier op de band gezet om te betalen en wilde er met een paar blikken vandoor gaan die in een tas zaten.

Amper twee weken later kreeg de Bosschenaar weer te maken met de politie. In de Bossche binnenstad maakte hij een verwarde indruk. Een agent wilde nagaan hoe hij kon helpen. Dat viel verkeerd. Volgens de agent nam de man een vechthouding aan en wekte hij de indruk een vuurwapen uit zijn broek te willen halen. De agent stond op het punt om zijn eigen vuurwapen te pakken, maar omdat het druk was op straat, bleef het bij dreigen met pepperspray. Dat was genoeg om de Bosschenaar aan te houden en te ontdekken dat de man geen vuurwapen maar een lange nijptang op zak had.

Misschien is hij op cruise

De man laat verstek gaan tijdens de rechtszaak. ,,Misschien is hij op cruise. Want ik lees in het dossier dat hij zegt te werken op een cruiseschip’’, zegt de rechter die met de officier van justitie denkt dat het niet geweldig gaat met de verdachte. ,,Het lijkt mij een verhaal van alcohol en drugs’’, zegt de officier. En de rechter verwijst naar een foto in het dossier waarop de man volgens haar is te zien met opvallend verwijderde pupillen. Dat te maken kunnen hebben met drugsgebruik.