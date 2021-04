Rechter over ‘voortrekker’ plundering Jumbo-filiaal: ‘Door u konden dertig anderen stelen’

DEN BOSCH - Met twee rake trappen vliegt op 25 januari 's avonds even over negen uur de glazen voordeur uit de sponningen van het Jumbo City-filiaal aan de Bossche Visstraat. Daarna gaan zo'n dertig anderen zich in de winkel te buiten aan plunderingen en diefstallen. ,,U was een van de voortrekkers’’, zegt politierechter Hermans donderdag tegen Bosschenaar Souhail R. (26) die terecht staat voor betrokkenheid bij de avondklokrellen.