Rechter: shishalounge Den Bosch hoeft niet dicht

Haaren herdenkt 75 jaar bevrijding met toneelstuk

13:35 HAAREN - De weg naar de vrijheid. Zo heet het toneelstuk dat op 26 en 27 oktober wordt uitgevoerd in Den Domp in Haaren. Het gaat over Haaren in de oorlog en tijdens de bevrijding. Een flink aantal organisaties zetten hun schouders onder dit toneelstuk, dat onderdeel is van een heel programma in gemeenschapshuis Den Domp vanwege 75 jaar bevrijding.