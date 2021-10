Rechter: stichting moet jongerencentrum De Poort ontruimen en sleutels inleveren

Daarmee lijkt het voor de SJM einde verhaal. De gemeente had de opdracht voor het jongerenwerk in de wijk Noord eerder al gegeven aan Hambaken Connect en PowerUp 073. Daarmee was ook de subsidie voor SJM al beeindigd in april dit jaar. Dat besluit was genomen nadat oud-rector Van Bommel van het Pierson College als kwartiermaker had uitgezocht hoe de toekomst van het jongerenwerk in Noord het beste georganiseerd kon worden. Zij advsieerde dat dit het beste kon met Hanbaken Connect en PowerUp 073. B en W en de gemeenteraad namen dat advies over.