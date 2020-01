Rechter veroordeelt Bosschenaar voor in lift duwen van medewerker BrabantWonen en afpakken van sleutels

DEN BOSCH - ,,We gaven elkaar een hand en ik dacht dat het klaar was. Maar elf maanden later stond de politie op mijn stoep omdat aangifte tegen mij was gedaan.’’ Een Bosschenaar (46) ergerde zich maandag flink tijdens een rechtszaak waarbij hij terecht stond na een incident met een medewerker van woningcorporatie BrabantWonen.

,,Jammer dat mijn dochter hier niet is. Zij is vorige week bevallen van een kind en zou het hele verhaal kunnen toelichten. Want er zit een verhaal achter’’, zegt de man tegen politierechter Bokhorst. De man vertelt dat zijn dochter eind 2018 stopte met de huur van een woning aan de Bossche Admiraliteitslaan. Volgens de man was de woning door zijn dochter opgeknapt met onder meer een airconditioning en douchewand. ,,Mijn dochter wilde eventuele overname van bijvoorbeeld gordijnen bespreken met de nieuwe huurder. Het ging niet meteen om geld. Maar ze wilde het bespreken’’, zegt de man.

Een vette rekening

Volgens hem werd bij een medewerker van BrabantWonen steeds tevergeefs gevraagd om contact te mogen hebben met de nieuwe huurder. Het overviel vader en dochter dat de medewerker op de dag van de sleuteloverdracht eiste dat een douchewand zou worden verwijderd. ,,Hij zei dat ik een vette rekening zou krijgen.’’

Uit het politiedossier blijkt dat de medewerker van BrabantWonen aangifte deed omdat de Bosschenaar hem in in de lift tegen een wand had geduwd. Ook zou zijn sleutelbos afgepakt om nog het een en ander te doen in de woning. ,,Ik heb de bos afgepakt en ik heb hem geduwd. Maar ik stond in mijn recht. Want de verhuur verstreek die dag om vijf uur ‘s middags’’, zegt de man.

‘Het is voor mij een verloren zaak’

Hij vindt het vreemd dat de medewerker negen maanden na het incident aangifte heeft gedaan. ,,Daar heeft hij goed over na moeten denken. Want dat doe je dezelfde dag of een dag later.’’

Het valt verkeerd als de rechter vraagt of hij zich kan voorstellen dat de medewerker zich onder druk gezet voelde. ,,Ik hoef dus niks meer te zeggen. Het is voor mij een verloren zaak.’’