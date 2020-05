Rechtse coalitie Brabant een feit; debat met veel strijd en een heel klein beetje toenadering

De uitspraken van Forumleider Thierry Baudet, de versoepelde regels voor boeren en de bezuinigingen op natuur en cultuur. De belangrijkste twistpunten bij het debat over de nieuwe Brabantse coalitie waren vooraf al moeiteloos uit te tekenen. Het was dan ook vooral de keiharde politieke toon die na meer dan tien uur debat bleef hangen.

Die loopgravenoorlog begon al voor de officiële beraadslagingen van start gingen, bij de afscheidsrede van afzwaaiend gedeputeerde Rik Grashoff (GroenLinks). ,,Deze bestuurswissel is schadelijk voor de continuïteit en slagkracht van het provinciaal bestuur”, betoogde hij. ,,Er wordt samengewerkt met een partij die de belangrijkste vraagstukken, rond klimaatverandering en stikstofproblematiek, simpelweg ontkent.” Hij maakte gehakt van het mantra ‘Brabant is Brabant, Den Haag is Den Haag’, waarmee de coalitiepartijen herhaaldelijk lastige vragen over omstreden uitspraken van Baudet afdeden. ,,Forum in Brabant is gewoon onderdeel van de partij van Baudet, met zijn openlijk racistische uitlatingen en zijn flirt met extreemrechts gedachtegoed.”