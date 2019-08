Rechtsomkeert voor vrachtwagens bij Kasterenbrug over Zuid-Willemsvaart

VIDEO Beter voor een spotprijs­je weg dan etenswaren in de kliko kieperen

10:58 DEN BOSCH/DEN DUNGEN - De anti-voedselverspillingsapp Too Good To Go krijgt steeds meer voet aan de grond in de regio Den Bosch. ‘Kliekjes’ van winkels en restaurants eindigen niet in de kliko, maar vinden voor een zacht prijsje gretig aftrek.