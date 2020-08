Rechtszaak over verlengen tbs na steken drie medewerkers gevangenis in Vught: ‘Nu is alles positief om mij heen’

Met een door hem geprepareerde schaar stak de man in 2011 vanuit het niets in op de medewerkers toen ze hem in zijn cel een maaltijd kwamen brengen. Twee medewerkers werden in hun hals gestoken. Degene die zijn collega’s probeerde te helpen, werd geraakt in zijn hand. ,,Als ik de schaar niet had gehad, dan had ik tegen hun hoofden geslagen met een tafel, een stoel of een vaas’’, zei de man tijdens de rechtszaak in 2012.