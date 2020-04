Reclamelichten uit na elf uur ’s avonds...maar dan dus ook in bushokjes Den Bosch

DEN BOSCH - De verlichting van alle reclame in de openbare ruimte tussen elf uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends in Den Bosch uit, behalve in de buurt van openbare gebouwen en transferia die dan nog open zijn. Het is nog maar de vraag of wethouder Jan Hoskam deze nadrukkelijke wens van de gemeenteraad gaat uitvoeren.

,,Want dat betekent dus ook dat de verlichting in de abri's (bushokjes) uit moet. En juist die verlichting is belangrijk voor de openbare veiligheid’’, hield Hoskam de gemeenteraad dinsdagavond voor. Wat weer tot een reactie van initiatiefneemster Rianneke Mees van De Bossche Groenen leidde. ,,Hoeveel bussen gaan er ’s nachts nog en zou ik door die verlichting beschermd zijn?’’

Niet verplicht

Volledig scherm Lichtreclame Maaspoortweg. © De Bossche Groenen Het college van B en W is niet verplicht om het voorstel van de gemeenteraad uit te voeren, maar zal met goede argumenten moeten komen om dit niet te doen. Vooralsnog wil de raad dat er bij de nieuwe contracten voor reclamezuilen met lichtgevende (bewegende) beelden worden afgesloten de voorwaarde om op tijd te doven wordt opgenomen.



De meerderheid van de raad bleek gevoelig voor de argumenten van Mees. ,,Lichtreclame en bewegend beeld op billboards zijn voor de automobilist hinderlijk en werken verblindend. En zijn slecht voor de gezondheid van mens en dier.’’ En dat is in de ogen van Mees ongewenst omdat de nieuwe reclamanota ‘de weg vrijmaakt voor grote reclamemasten en billboards met bewegende beelden langs de A2 en invalswegen’.

Natuurgebieden en parken

,,Dichtbij woonwijken, natuurgebieden en natuurparken zoals de Heinis en Burgemeester van Zwietenpark.’’ Mees snapte het sowieso niet zo ’omdat B en W zelf ook aangeven dat lichthinder zoveel mogelijk voorkomen moet worden’.

,,Het college schrijft zelf dat het voorkomen van lichthinder in natuurgebieden en buitengebied prioriteit heeft en nachtelijke verlichting in alle gevallen tot het absolute minimum zal worden teruggebracht of moet worden voorkomen.”

