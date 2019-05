Record aantal containers op Brabants water

DEN BOSCH/TILBURG/WAALWIJK/OSS/VEGHEL - Nog nooit werden er meer containers over het Brabantse water vervoerd en overgeslagen dan in 2018. In dat jaar werd er meer dan een miljoen teu - dat zijn zo'n 650.000 containers - omgeslagen bij de containerterminals in Brabant. Dat is een toename van ruim 25 procent ten opzichte van 2017. Groei was er met name bij de Container Terminals in Tilburg en Den Bosch, gevolgd door die in Waalwijk, Oss en Veghel.

Volledig scherm In Brabant worden steeds meer containers over het water vervoerd. © Paul Rapp

Dat blijkt uit de cijfers die het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum (MCA Brabant) heeft verzameld. Volgens MCA Brabant is de groei verspreid over alle Brabantse terminals in Tilburg, Oss, Veghel, Den Bosch, Waalwijk, Bergen op Zoom, Oosterhout en Moerdijk.

De containers zijn in veel gevallen afkomstig uit het verre oosten - vooral China - en bevatten veelal elektronica (Samsung, Philips). Maar in veel containers zitten ook auto-onderdelen (Tesla), bier (Heineken), kleding en levensmiddelen (Lidl).

Spectaculair

Volgens MCA Brabant - de in Den Bosch gevestigde organisatie die zich inzet voor de bevordering van multimodaal vervoer, transport via water, spoor en weg - hangt de 'spectaculaire’ groei van het containertransport deels samen met de economische groei in Nederland en Europa. Maar volgens Hendrik-Jan van Engelen, voorzitter MCA-Brabant, is de stijging in aantal containers op Brabantse wateren groter dan de huidige economische groei.

MCA-Brabant stelt dat groei in aantallen containers vooral te danken is aan de recentelijk sterk verbeterde samenwerking tussen de Brabantse terminals en de partijen die in de Rotterdamse zeehaven actief zijn. Van Engelen: ,,Door bundeling van ladingen, inzet van grotere schepen en slimme planning kunnen er veel meer containers vanuit de havens in Rotterdam en Antwerpen via Brabant verder Europa in.”

Nu varen er geregeld scheepscombinaties - schepen met duwbakken - met zo'n 300 containers Brabant binnen. In het nabije verleden waren dat schepen met hoogstens enkele tientallen containers. ,,De wachttijden bij de terminals in Rotterdam - al vele jaren de belangrijkste hindernis voor de groei van containervervoer over water - is daardoor sterk verminderd.”

Overvolle wegen

MCA-Brabant noemt de groei van groot belang. Met name omdat transport via water de overvolle wegen ontlast. Congestie op wegen leidt in de Europese Unie tot een geschatte schadepost van zo’n 100 miljard euro. ,,Maar transport via water leidt ook tot een aanzienlijke een lagere CO2- uitstoot", aldus Van Engelen. Volgens de MCA-voorzitter is vervoer over water duurzamer. ,,Maar niet alles kan altijd via het water. De uitdaging is het goed verbinden van water, spoor en de weg. Daar is nog veel winst te boeken.” Nog steeds gaat, aldus MCA-Brabant, zo'n 75 procent van alle goederen over de weg.

Volledig scherm Containerschip in de Rotterdamse haven © ANP

Van Engelen verwacht dat het transport van containers over water de komende jaren nog verder zal groeien. ,,De samenwerking met de zeehavens wordt beter en de vraag naar vervoer neemt tot 2040 alleen maar toe.” Voorlopig kunnen de Brabantse containerterminals de groei makkelijk aan. Van Engelen: ,,Maar er is uiteindelijk wel een grens. Door de beperkte breedte en diepte van Brabantse kanalen en de aanwezige sluizen en bruggen, kunnen er maximaal klasse IV- en sporadisch klasse V-schepen varen.”