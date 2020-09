Rector Huub van der Linden: ‘Het wordt tijd dat ze me hier van mijn troon stoten’

VUGHT - Duizenden kinderen en hun ouders zag hij de afgelopen veertig jaar over de drempel stappen. Donderdag 1 oktober breekt voor rector Huub van der Linden (67) van het Maurick College in Vught een nieuw 'tijdvenster’ aan. ,,Het poortgebouw is bijna af. Een mooi moment om afscheid te nemen.”

Nee, hij gaat geen vaste dag op zijn kleinkind passen. Hij gaat genieten van zijn vrijheid. Hij moet sowieso wennen aan de titel ‘opa’. ,,Ik vind het prachtig dat mijn zoon vader wordt maar bij een ‘opa’ denk ik toch meer aan een man in een luie stoel met een dikke sigaar", zegt rector Huub van der Linden van het Maurick College in Vught lachend.

‘Niet zeuren’

Het typeert hem. Van der Linden is 67 jaar, geen gram te zwaar, heeft een weelderige bos bruine krullen - ,,niet geverfd” - en bruist nog van de energie. ‘Niet zeuren’, is al jaren zijn motto. ,,Maar het wordt tijd dat ze me hier van mijn troon stoten.”

Per 1 oktober verlaat de geboren Limburger zijn geliefde Maurick College waar hij liefst veertig jaar werkzaam is als docent, conrector en de laatste dertien jaar als rector. Duizenden brugpiepers zag hij over de drempel stappen. ,,Veel ouders die ik tref hebben zelf hier ook op school gezeten maar ik ken ze lang niet allemaal meer.”

Volledig scherm Het nieuwe poortgebouw van het Maurick College in Vught is bijna klaar. © Miranda van Houtum/BD

De van oorsprong natuurkundige noemt zichzelf een ‘meewerkend rector’. ,,Ik ben zo lang mogelijk les blijven geven en mentor geweest. Dan weet je tenminste wat er in een school gebeurt. Ik geniet ervan om de ‘succesjes’ van die gasten te zien maar ook dat ze een beetje aan lopen klooien. Daar blijf je zelf jong bij.”

Daltononderwijs

Onder zijn bewind transformeerde het Maurick College van een gewone middelbare school voor alleen HAVO en VWO halverwege de jaren negentig naar een Daltonschool en werd de school uitgebreid met vmbo-t en vmbo zorg en welzijn. De school is de afgelopen jaren zo populair geworden dat er dit schooljaar moest worden geloot. ,,Heel vervelend maar we konden niet anders, we zitten met 2200 leerlingen echt vol.”

Het nieuwe poortgebouw die de toegang tot de middelbare school 'meer smoel’ moet geven, is bijna klaar. Het gebouw bevat onder andere een grote collegezaal. ,,Daar willen we wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven colleges laten geven. En het zou mooi zijn als het Maurick College nog een technisch centrum kan realiseren, bijvoorbeeld in het naastgelegen gebouw van Kentalis. Jongeren leren niet alleen uit boeken maar vooral door het zelf te beleven. Daar waar je kunt moet je de wereld naar binnen halen óf er naartoe gaan.”

Vulkaan

Zo gaan de leerlingen van het Maurick College bijvoorbeeld naar Sicilië om daar naar de vulkaan te gaan kijken of fietsen ze op Mallorca waar ze diverse proeven doen voor natuurkunde, biologie en scheikunde. ,,Dan voelen ze pas echt wat 'vermogen’ is", schetst de rector.

Volledig scherm Het Maurick College in Vught heeft een eigen dansgroep. Op de foto een voorstelling voor schooldirecteuren uit veertien landen verspreid over de wereld. © Roy Lazet

Van der Linden woont al jaren in Vught maar groeide op in Terwinselen, één van de woonkernen in de gemeente Kerkrade. Een destijds bloeiende mijnstreek. ,,Mijn vader was hoofdsecretaris van de staatsmijndirectie. We woonden in een echt ‘mijnstraatje’. De was die buiten hing, zag zwart van het stof van de steenkolen en dat gold vaak ook voor mijn knieën. Ik had er een geweldige jeugd. We waren veel buiten. Onze ouders wisten niet waar we uithingen of hoe het ging op school. Dat zagen ze pas bij de rapporten. Tegenwoordig zitten ouders en kinderen te veel in elkaars leefgebied. Wij werden automatisch zelfstandig. Onze ouders waren bezig met zorgen voor een inkomen en het huishouden. Op zondagmorgen zaten we met zijn allen aan tafel, kwam het goede servies uit de kast, kregen we als we eraan toe waren een ‘Cabalerootje’ of een biertje aangeboden en spraken we de week door.”

Volledig scherm Ook 'Water is Life' is een terugkerend internationaal project van het Maurick College. © roy lazet

Op zijn achttiende verliet Van der Linden het ouderlijk huis en ging studeren in Nijmegen, samen met een jeugdvriend. ,,Mijn moeder had graag gezien dat ik ooit weer zou terugkeren naar het ouderlijk huis maar ik was inmiddels te veel een avonturier. Limburg heeft hele mooie dingen, de sfeer is er geweldig maar het is er ook wat gesloten. De mensen zien de wereld niet. Ik ben te veel gewend aan het vrije denken.”

Vrij denken

Dat vrije denken geeft hij ook zijn drie kinderen en leerlingen mee want hij is alles behalve een vader of rector die snel iemand op de vingers tikt. ,,Onze kinderen hebben ook op het Maurick College gezeten. Ik bemoeide me er nauwelijks mee. Talent is geen verdienste maar krijg je geschonken en iedereen heeft wel een talent. Dat kan een talent voor wiskunde zijn maar ook voor dansen, karten of lassen. Je hebt jongeren met ‘gouden handjes’. Het gaat om wederzijdse erkenning. Dan krijg je een ideale wereld.”

Van der Linden legt zijn rood-wit gestreepte stropdas nog eens recht. Zijn jasje doet hij alleen voor de foto aan. De ene na de andere anekdote rolt over zijn lippen maar als hem wordt gevraagd wat in al die jaren het meeste indruk op hem maakte, wordt hij even stil. ,,Dat zijn de momenten waarop ik een leerling heb moeten afgeven door ziekte of een ongeluk. Dat heb ik acht keer meegemaakt. Dat is verschrikkelijk voor de school maar ook voor de gezinnen. Voor deze leerlingen is de toekomst in één keer over. Echt vreselijk.”

Trots

Het meest trots is de scheidende rector op het feit dat ‘Maurick-leerlingen’ trots zijn op zichzelf én op de school. ,,Dat vind ik mooi. En dat ze leren wat hun rol is en het belang van de ander. Hoe de verhoudingen liggen. Dat ze, als we samen voetballen, mij gewoon mijn plaats wijzen. Heerlijk toch.”