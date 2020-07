Red de wereld! Lotte en Minke uit Vught beginnen met een bijenhotelletje

Zij hebben nog nét voor de zomervakantie een statiegeldactie op touw gezet. Dat gebeurde nadat in een van de lessen het thema Red de Wereld voorbij kwam en ze werden geconfronteerd met onderwerpen als plastic soep, de kap van regenwouden, vegetarisch/veganistisch eten, luchtvervuiling etc. Ook maakten de leerlingen zelf prachtige producties over het thema en bedachten oplossingen voor wereldproblemen.

Geen nieuwe vruchten

Statiegeldactie

Zelf een hotel bouwen lukte niet meer voor de vakantie. Een statiegeldactie wel, met hulp van álle leerlingen en hun ouders. Met acties van andere leerlingen van groep 6b is in amper een week tijd al 132 euro opgehaald. Of het genoeg is voor een heel groot bijenhotel? ,,Anders zetten we er na de vakantie gewoon een kleinere neer", zegt Annemarie Daams.