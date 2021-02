Red mijn zaak! Bossche ondernemers proberen via crowdfunding het vege lijf te redden

Schaatsen op de IJzeren Man? Plonsen in ijskoud water kan ook

13 februari VUGHT - Het was best wel fris dit keer, geeft Rob Brekelmans uit Helvoirt toe. Hij nam samen met een groepje ‘dippers’ zaterdagochtend een plons in het ijskoude water van de IJzeren Man in Vught. ,,Best wel grappig om de schaatsers voorbij te zien komen vanuit een wak.”