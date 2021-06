Reddingsbrigade zit met 'puzzel’ voor voldoende zwemtoezicht

Bezoekers van strandbad de Oosterplas in Den Bosch kunnen sinds jaar en dag rekenen op zwemtoezicht door medewerkers van de Reddingsbrigade ’s-Hertogenbosch. Volgens Van Kempen zijn dit jaar zo'n zeventig vrijwilligers inzetbaar zijn. ,,Dat is een mooi aantal. Maar lang niet iedereen kan of wil regelmatig toezicht houden. Sommige medewerkers kunnen we slechts een paar weekeinden in het seizoen inroosteren. Het is de bedoeling dat we er in een mooi weekend zes bij elkaar hebben. Soms blijft het bij vijf.’’