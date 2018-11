Refugee Team wint IGNITE Award 2018

VUGHT - Refugee Team is gisteren tot winnaar van de IGNITE Award 2018 verkozen. De onderneming is actief in Den Bosch, Tilburg en Eindhoven. ,,Refugee Team zet op een toegankelijke manier de integratie van vluchtelingen in”, aldus juryvoorzitter Edward van der Marel. ,,Dit idee vergroot hun sociale status en de kans op duurzame inzetbaarheid in onze maatschappij.”

Winnaars

De winnaar van de IGNITE Award 2018 is het Refugee Team, dat actief is in Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Het Refugee Team helpt vluchtelingen werkervaring op te doen, door ze als vrijwilliger in te zetten bij sportevenementen. Martijn Berghman, initiatiefnemer: ,,Door te helpen bij evenementen doen ze sociale contacten op en leren ze de taal.’’ De jury was vol lof over de onderneming. Juryvoorzitter Edward van der Marel: ,,Het is mooi dat de vluchtelingen op deze manier direct zichtbaar zijn. Refugee Team is een onderneming die grote sociale impact heeft.”