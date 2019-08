Regen gooit flink roet in eten bij Leyetocht

,,Ken je het raadsel over Bert en Ernie? Bert ís er nie!”, verklapt Jesse de Laat proestend van het lachen. De 10-jarige knul uit Valkenswaard, die samen met zijn vader Ursus en zijn bijna twee jaar oudere broer Tijmen de 25 kilometer fietst, heeft de grootste lol. Zijn vierjarige zusje Nienke zit ogenschijnlijk comfortabel in het fietsstoeltje en is daardoor eveneens van de partij. ,,“Het regent, dat klopt. Maar we zijn toch niet van suiker?”, reageert Tijmen.