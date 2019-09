Regenboogviering dit jaar in Stadsklooster San Damiano in Den Bosch

Politie tast in het duister over ‘geweer­scho­ten’ in omgeving Moleneind­plein in Vught

14:01 VUGHT - Zijn het geweerschoten? Is het vuurwerk? De politie komt er voorlopig niet uit. Wel is duidelijk dat zij de laatste tijd veel meldingen over ‘geweerschoten’ in de omgeving van het Moleneindplein in Vught binnenkrijgt.