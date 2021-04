Reggy van der Wielen nieuwe voorman HAS Hogeschool Den Bosch

DEN BOSCH - Van FrieslandCampina naar Unilever en nu naar de HAS Hogeschool in Den Bosch. Het is de weg die Reggy van der Wielen aflegt. Hij volgt op 10 mei Dick Pouwels op als voorzitter van het College van Bestuur van de HAS Hogeschool.

,,Een energieke persoonlijkheid met veel verbindingskracht die met deze stap een bewuste keuze maakt zich dienend in te zetten voor de maatschappelijke uitdagingen waar de groene sector voor staat.’’ Het is een hele mond vol, de introductie van Reggy van der Wielen door Hans Huibers, voorzitter van de Raad van Toezicht van de HAS Hogeschool.

,,Met toegepast onderzoek en praktijkgerichte oplossingen draagt HAS Hogeschool bij aan de wereldwijde transitie in de agro, food en leefomgeving. Met zijn ervaring in corporate Research & Development kan Reggy hier een extra boost aan geven.”

Focus

Van der Wielen (1965) werkte eerder bij FrieslandCampina en bij Unilever. Zijn focus lag ‘op de wereldwijde voorziening van gezonde, smakelijke (en betaalbare) voeding met aandacht voor een duurzame en natuurinclusieve keten’, aldus de HAS.

De nieuwe voorman studeerde Voeding van de Mens in Wageningen. Van 1991 tot 1995 was hij werkzaam als onderzoeker bij Wageningen University, waar hij promoveerde op onderzoek naar de voedselconsumptie van ouderen in Europa, met specifieke focus op de vitaminevoorziening.

Van der Wielen volgt op 10 mei Dick Pouwels op die in december vertrok.