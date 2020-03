Regio kan aan de bak met wind en zon

De doelen en cijfers die daar bij horen zijn gisteren gepresenteerd in het concept Regionale Energie Strategie (RES) voor deze regio. De zestien colleges van B en W zijn akkoord met die cijfers, nog voor de zomer nemen de zestien gemeenteraden een beslissing. In maart volgend jaar moet er een definitief, door het Rijk goedgekeurd plan liggen. Net als voor de overige 29 regio’s in het land.

Geen problemen verwacht

,,Het gaat hier om een resultaatverplichting, die in 2030 behaald moet zijn’’, stelt voorzitter Peter van de Wiel van de regionale stuurgroep nadrukkelijk. Voor een aantal gemeenten hoeft dat geen probleem te zijn omdat er inmiddels uitgewerkte visies liggen, zoals in Den Bosch en Oss. Die hebben zelf al aangegeven waar binnen de gemeentegrenzen plaats zou kunnen zijn voor turbines, panelen of een combinatie van beide.

Meierijstad net iets onder

Den Bosch zou in 2030 rond de 25 windmolens of rond de 350 hectare aan zonnepanelen moeten hebben, Meierijstad blijft daar net onder, voor Vught en Sint-Michielsgestel liggen die cijfers aanzienlijk lager: drie windmolens of ongeveer 40 hectare aan zonnepanelen.



Voor verantwoordelijk wethouder Mike van der Geld uit Den Bosch moet ‘de opgave geen probleem opleveren’. ,,Projecten zoals de turbines op de Rietvelden tellen al mee voor 2030. En wij hebben als gemeente een visie voor 2050 vastgesteld, waarbij we tót 2030 al meer doen dan de regio van ons vraagt.’’ Ook Meierijstad is al zover dat het een aantal locaties voor een windmolenpark onderzoekt.

Wachten is niet vreemd

Een opvallend aantal gemeenten moet nog een visie (tot 2030) afronden of zelfs opstellen, zoals Sint-Michielsgestel, Vught en Boxtel. Volgens Van de Wiel (ook wethouder in Boxtel) is het ‘niet zo vreemd dat die gemeenten gewacht hebben op de RES’.

Zo moet Boxtel ook nog kijken naar gebieden waar molens en panelen moeten komen. In de RES is vastgelegd dat Boxtel vier of vijf windmolens óf 43 hectare aan zonnepanelen moet plaatsen. Burgers willen uiteindelijk vooral weten wáár een gemeente molens of zonneparken willen plannen.

Verleidelijk om het niet te doen

Volgens Van der Geld zou het voor gemeenten als Vught en Gestel verleidelijk kunnen zijn om een beroep te doen op grote buur Den Bosch om zelf die enkele turbines of panelen niet te hoeven bouwen. Om op die manier tegenstanders de wind uit de zeilen te nemen.

,,Dat zou de omgekeerde wereld zijn’’, aldus Van der Geld. ,,Wij gebruiken relatief veel energie maar hebben relatief weinig oppervlakte voor molens en parken. Den Bosch moet al veel doen, dan zou het onverstandig zijn om ook nog iets extra’s voor de regio te doen.’’

Gestel niet blij mee

De Bossche wethouder zet liever in op samenwerking, ook het toverwoord gistermorgen bij de presentatie. ,,Wij willen windturbines op de Brand, tegen de grens van Sint-Michielsgestel. Daar is Gestel niet blij mee. Maar je zou ook kunnen zeggen: wij plaatsen die turbines en Gestel plaatst hun aantal turbines op eigen grondgebied tegen De Brand aan, zodat er door samenwerking een cluster ontstaat.’’

Die samenwerking had Den Bosch óók graag gezien bij de plannen voor de Osse én Bossche polder. Het particuliere windcollectief Oss-Den Bosch liet dinsdag weten dat ze in de Osse polder 20 tot 30 windmolens wil bouwen. Het aantal voor de aansluitende Bossche polder is nog niet bekend.

De gemeenten bepalen