Regio wint terrein bij brugpiepers ten opzichte van stad Den Bosch

A59 nog tot zeker 7.00 uur dicht na ongeluk met vrachtwa­gen vol drank

6:25 DEN BOSCH - Een vrachtwagen is gekanteld op de A59 ter hoogte van knooppunt Hintham bij Den Bosch. De weg is in de richting van Oss naar Den Bosch afgesloten. Naar verwachting is de weg rond 07.00 uur weer vrij. De truck zou geladen zijn met drank en parfum.