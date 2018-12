Regionale brandweer clustert diensten bij Bossche kazerne

In een bootje naar je bruiloft op Kasteel Meerwijk: pand klaar voor besloten feesten

10:00 Di 4 dec. Nu onder meer het zwembad een dansvloer is, herinnert niets meer aan de tijd dat Kasteel Meerwijk, gebouwd in 1855, een bordeel was. Het pand is helemaal klaar voor besloten bedrijfsfeesten, bruiloften en vergaderingen. Met aan het hoofd Peet Hofmans, afkomstig van de KASerne.