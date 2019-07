Regionale woningmarkt meer in balans

DEN BOSCH/OSS/UDEN/VEGHEL/WAALWIJK - De woningmarkt in de regio Brabant Noordoost is in de eerste twee kwartalen meer in balans gekomen. Nog steeds zijn de prijzen relatief hoog, worden woningen snel verkocht, maar de 'grote gekte’ is wel grotendeels verdwenen. Volgens de NVM-afdeling Brabant Noordoost wijzen de signalen in het tweede kwartaal van 2019 er op dat de regionale woningmarkt zich ‘normaliseert’.

Voorzitter Henk van Vliet van de regionale makelaarsvereniging NVM Brabant-Noordoost is het een goede ontwikkeling dat de regionale woningmarkt zich aan het stabiliseren is. Hij stelt dat de huidige woningmarkt enigszins ‘afgevlakt’ is. ,,De totale gekte - toen voor een appartement van 50 vierkante meter de vraagprijs ruimschoots overboden werd - is gelukkig verdwenen. De markt is nog steeds goed en er wordt volop verkocht, maar het is niet meer zo vanzelfsprekend als een jaar geleden.” De door de NVM gehanteerde kraptemonitor is in Brabant Noordoost ook licht beter geworden en van drie naar ‘vijf’ gestegen. Makelaars spreken van een gezonde markt indien de indicator tussen de vijf en tien uitkomt.

Acht procent

Het voorbije kwartaal, zo blijkt uit de cijfers van NVM-Nederland, wisselden in Noordoost-Brabant in totaal 1492 woningen van eigenaar. Dat zijn er minder dan in het tweede kwartaal van 2018. In totaal daalde het aantal verkopen met bijna acht procent. In het tweede kwartaal van 2018 werden er in deze regio nog 1617 woningen verkocht. Daarentegen steeg de gemiddelde transactieprijs voor de woningen in dit gedeelte van Brabant wel verder. De gemiddelde prijs steeg van 286.000 euro in het tweede kwartaal van 2018 naar 317.000 euro in het tweede kwartaal van dit jaar. In Den Bosch komt de gemiddelde verkoopprijs dit kwartaal overigens op 340.000 euro uit.