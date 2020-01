Registertolken en -vertalers voeren actie in Den Bosch: ‘Tolken uitgemolken’

Hoofdver­dach­te (26) Bossche autobende tijdens het laatste woord: ‘Ik wil opnieuw beginnen’

19:30 DEN BOSCH - Een professionele organisatie die non stop bezig was met autodiefstallen en het verkopen van gestripte auto-onderdelen. Zo ziet het Openbaar Ministerie de Bossche autobende die de politie dankzij verborgen camera’s wekenlang in beeld had. Na twee dagen was woensdag de laatste zittingsdag. Als hoofdverdachte ging een Ammerzodenaar (26) er tijdens de rechtszitting even voor staan.