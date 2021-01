Rellen Graafsewijk Den Bosch: veel mankracht en filmbeelden, maar geen zicht op aanhoudingen

Mantelzor­gers hebben het steeds zwaarder: een derde denkt het niet vol te houden

11 januari DEN BOSCH - In Den Bosch zijn naar schatting 4.000 mantelzorgers. Daarvan verleent een kwart 20 uur of meer per week zorg, vaak in combinatie met zorg voor het gezin en werk. Niet vreemd dat een derde mantelzorg belastend vindt en bang is het niet vol te houden.