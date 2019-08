Relschopper FC Den Bosch meldt zich bij politie na delen herkenbare foto's

Vught herdenkt inwoners die in Indië zijn gesneuveld

12 augustus VUGHT - Bij het Indië-monument in het Lievevrouwepark in Vught vindt donderdag 15 augustus de jaarlijkse Indië-herdenking plaats. Vught herdenkt dan de Vughtenaren die in Indië zijn gesneuveld. Naast de Vughtse gesneuvelden, worden ook de overige militairen en burgers die in Indië zijn omgekomen herdacht.