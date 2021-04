Relschoppers Den Bosch betalen tot tien mille meer aan schade, ‘de vraag is of dat eerlijk is’

Al bijna zestig jaar zit Kiwa KOAC in Vught, niemand kent ze maar ze zijn wél belangrijk voor de wegen waarover we rijden

27 april VUGHT - Van de kelders van Kasteel Maurick naar de Esscheweg in Vught en binnenkort naar een high-tech laboratorium in Apeldoorn. Onderzoeksbureau Kiwa KOAC is uit haar jasje gegroeid. ,,We zitten al bijna zestig jaar in Vught maar als je mensen in de omgeving vraagt wat we hier doen, weten ze het waarschijnlijk niet.”